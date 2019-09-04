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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО АПРОБАЦИИ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
12:57 04.09.2019

Постановлением Совета министров № 590 от 2 сентября 2019 г. утвержден пилотный проект по апробации нормативного финансирования домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, пилотный проект планируется реализовать в течение 2020 года в учреждениях, расположенных в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске, финансируемых за счет средств соответствующих областных бюджетов и бюджета Минска.

Согласно документу, объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, рассчитывается исходя из базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан в домах-интернатах (отделениях) для престарелых и инвалидов в расчете на один койко-день (базовый норматив), корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, учитывающих коечный фонд дома-интерната (отделения) для престарелых и инвалидов в зависимости от количества дней функционирования коек в году, показателей деятельности (количество койко-дней за год), определяемых облисполкомами и Минским горисполкомом по согласованию с Министерством труда и социальной защиты.

Также предусматриваемый объем бюджетных средств рассчитывается исходя из потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг) в пределах средств соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на финансирование расходов по содержанию домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов.

Базовый норматив определен в размере 22,98 рубля.

Также постановлением утверждены корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу, учитывающие коечный фонд дома-интерната (отделения) для престарелых и инвалидов в зависимости от количества дней функционирования коек в году.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено на период реализации пилотного проекта установить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты показатели деятельности (количество койко-дней за год) домов-интернатов (отделений) для престарелых и инвалидов, являющихся участниками пилотного проекта, расположенных на территории соответствующей области и Минска, а также осуществить мониторинг реализации пилотного проекта и до 25 июля 2020 г. и 25 января 2021 г. представить в Министерство труда и социальной защиты отчеты о его выполнении.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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