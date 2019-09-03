На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров о мерах по реализации директивы № 7 от 4 марта 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен в целях повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и работ по благоустройству, в том числе посредством проведения конкурсов на оказание данных услуг и работ, определения основных прав и обязанностей государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и порядка финансирования расходов на их содержание.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 14 сентября 2019 г.