Постановлением Совета министров № 588 от 2 сентября 2019 г. увеличены отдельные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий.

Согласно документу, норма (норматив) потребления услуг по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, техническому обслуживанию лифта, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации), теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами на одного человека составит: Br1,4 в месяц (ранее Br1,19) – за техническое обслуживание лифта; Br0,65 в месяц (ранее Br0,53) – за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома.

Что касается норм возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирном жилом доме, то на одного человека норма составит: Br0,6 в месяц (ранее Br0,39) – возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов; Br0,66 в месяц (ранее Br0,47) – возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановление вступило в силу с 1 сентября 2019 г.