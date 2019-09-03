Лицензирование торговли мазутом и нефтебитумом на территории Беларуси с 1 октября 2019 года отменяется. Это предусмотрено указом №326 от 2 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», ознакомиться с правилами торговли нефтепродуктами на внутреннем рынке и условиями экспорта нефтепродуктов можно на интернет-сайте концерна в разделе «Лицензирование».

Перечень нефтепродуктов, торговля которыми в Беларуси осуществляется только при наличии специального разрешения (лицензии), с 1 октября 2019 г. будет сокращен на две позиции: мазут и нефтебитум.