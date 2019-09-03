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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ШТРАФ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВУ АКЦИИ ОТМЕНЕН ДЕКРЕТОМ
09:46 04.09.2019

Александр Лукашенко подписал декрет № 5, которым вносятся изменения в декрет № 3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь".

Как поясняет пресс-служба президента, необходимость принятия документа обусловлена существованием двойной ответственности хозяйственных обществ в случае, если они несвоевременно перечисляли в бюджет дивиденды, начисленные на принадлежащие государству акции. За просрочку таких платежей налоговые органы в бесспорном порядке взыскивали основную сумму платежа, штраф в размере 10% от причитающейся основной суммы платежа вне зависимости от суммы уплаченных дивидендов, а также пеню.

Согласно принятому декрету, отменяется штраф за несвоевременное перечисление дивидендов с сохранением при этом положения о взыскании в бесспорном порядке не уплаченных в установленный срок сумм дивидендов (или их остатков в случае неполной уплаты) и пеней на эту сумму.

Кроме того, предусматривается исключение отдельных норм законодательства, утративших свою актуальность.
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