На общественное обсуждение вынесен проект постановления министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения в области обращения с отходами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления вносятся изменения в порядок установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, а именно: уточняется какими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должны определяться опасные свойства отходов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 сентября по 17 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .