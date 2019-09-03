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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 17 СЕНТЯБРЯ
15:53 03.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления министерств природных ресурсов и охраны окружающей среды, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям, предметом правового регулирования которого являются общественные отношения в области обращения с отходами.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления вносятся изменения в порядок установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, а именно: уточняется какими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должны определяться опасные свойства отходов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 сентября по 17 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .
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