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МИНТРАНС УСТАНОВИЛ НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА НА РАЗЛИЧНЫЕ МАШИНЫ

12:52 03.09.2019 Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси постановлением №44 от 1 августа 2019 г. установило соответствующие нормы расхода топлива на легковые автомобили, грузовики, фургоны, грузопассажирские автомобили, на спецавтомобили и т.д. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, всего в перечне насчитывается 46 видов различного транспорта. Ознакомиться с нормами расхода топлива можно на сайте НЦПИ, где опубликован документ.