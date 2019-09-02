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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:48 03.09.2019

Александр Лукашенко 2 сентября подписал указ № 326 "О совершенствовании лицензирования", который направлен на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощение требований, предъявляемых к лицензиатам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в этих целях запрещается приостановление и прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки. Также Указом закрепляются и иные основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться лицензирование. К таким принципам, в частности, отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами.

С 1 октября 2019 года отменяется лицензирование отдельных видов деятельности. Так, предусмотрен отказ от лицензирования диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, охраны юридическим лицом своих работников и имущества, патологоанатомической диагностики, торговли средствами противопожарной защиты, оптовой и розничной торговли мазутом и нефтебитумом, хранения и приема в залог драгоценных металлов и камней, трансляции телевизионных программ и эфирной трансляции звуковых программ.

Для развития экспорта медицинских услуг‚ повышения доступности платных медицинских услуг существенно упрощаются требования к осуществлению данного вида деятельности, в том числе снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.

Дальнейшее системное совершенствование лицензирования в соответствии с указом предлагается реализовать в рамках концептуально нового документа – закона, регулирующего все аспекты лицензирования.
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