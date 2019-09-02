Александр Лукашенко подписал указ № 323, которым вносятся изменения в указ № 347 "О государственной аграрной политике".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям с неустойчивым финансовым положением. В свою очередь организации-инвесторы получат возможность включать затраты на развитие сельхозпроизводства в состав внереализационных расходов.

Указ направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в аграрную сферу, что будет способствовать реализации соответствующих мер по повышению эффективности деятельности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.