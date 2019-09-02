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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯМ
09:36 03.09.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 323, которым вносятся изменения в указ № 347 "О государственной аграрной политике".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусмотрено упрощение порядка оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям с неустойчивым финансовым положением. В свою очередь организации-инвесторы получат возможность включать затраты на развитие сельхозпроизводства в состав внереализационных расходов.
Указ направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в аграрную сферу, что будет способствовать реализации соответствующих мер по повышению эффективности деятельности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.
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