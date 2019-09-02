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СВЫШЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ МЧС ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА РЕМОНТ ВЕРТОЛЕТОВ И ПОКУПКУ ТЕХНИКИ
15:42 02.09.2019

Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят 2 млн рублей из республиканского бюджета на ремонт вертолетов и покупку техники. Это предусмотрено постановлением Совета министров №585 от 29 августа 2019 г., опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, деньги будут выделены Министерством финансов из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. Министерству по чрезвычайным ситуациям во втором полугодии 2019 г. выделят 86,7 тыс. рублей – на приобретение одной аэролодки в комплекте с прицепом для ее транспортировки и одного сонара (гидролокатора) в комплекте с аккумулятором и датчиком; 2 млн рублей – на финансирование затрат на завершение ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2 EW-14252 и Ми-2 EW-14253; 342 тыс. рублей – на приобретение четырех колесных мотовездеходов повышенной проходимости в комплекте с прицепами для их транспортировки.

Республиканскому государственно-общественному объединению «Белорусское республиканское общество спасания на водах» во втором полугодии 2019 г. будет выделено 86,7 тыс. рублей – на приобретение одной аэролодки в комплекте с прицепом для ее транспортировки и одного сонара (гидролокатора) в комплекте с аккумулятором и датчиком.

Кроме того, в III квартале 2019 г. Минфин передаст Минскому горисполкому межбюджетный трансферт в размере 370 тыс. рублей для организации комплексного инженерного и радиационного обследования законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами коммунального унитарного предприятия по обращению с отходами «Экорес».

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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