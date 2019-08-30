Постановлением Совета министров № 525 от 7 августа 2019 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, постановление было подготовлено Минздравом на основании декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Специфические санитарно-эпидемиологические требования:

содержат основные требования, изложенные в настоящее время в 7 действующих санитарных нормах и правилах по разным типам учреждений образования;

распространяются на учреждения образования вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности (дошкольного образования, специальные дошкольные учреждения, учреждения общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогические учреждения, учреждения высшего образования и учреждения дополнительного образования взрослых);

устанавливают требования для всех учреждений образования и отдельные с учетом типа учреждения образования, к размещению учреждений образования и их территории, планировочной структуре зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению, оборудованию и содержанию помещений, к организации образовательного процесса и воспитанию, производственному обучению, практике, распорядку дня, медицинскому обеспечению, питанию обучающихся;

обязательны для исполнения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью учреждений, их перепрофилированием.

В постановлении в сравнении с санитарными нормами и правилами требования унифицированы и актуализированы, отдельные требования оптимизированы или либерализированы.

Так, в части питания детей: определены основные требования, направленные на предупреждение групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями, а также исключены излишние требования (требования к отбору суточных проб, к технологии приготовления отдельных блюд, рекомендуемые объемы блюд, форма бракеражного журнала скоропортящейся продукции, выдаваемой в пищеблок, форма бракеражного журнала приготовленных блюд, поскольку данная форма установлена Министерством торговли и общественного питания, и другое); оптимизированы требования к маркировке кухонной посуды и кухонного инвентаря, к мытью посуды; установлены общие требования к рационам питания обучающихся, в том числе в учреждениях высшего образования; оптимизированы требования к рационам питания детей в целях соблюдения принципов детской диететики, обеспечения детей сбалансированным по пищевым веществам и энергии питанием.

В части образовательного процесса и воспитания: исключены технические требования безопасности, не являющиеся компетенцией Минздрава (ограждение отопительных приборов, закрепление шкафов к полу и другое); исключены многие позиции по нормированию набора и площадей помещений, за исключением площади на одного обучающегося в учебном, жилом (спальном) помещении; оптимизированы требования к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима (выделены эпидзначимые позиции, сокращено количество раздельного уборочного инвентаря и другое); оптимизированы требования к расписанию и режиму учебных занятий в учреждениях общего среднего образования (исключено требование о чередовании трудных и легких учебных предметов, разрешено проведение контрольных работ в понедельник, сдвоение уроков по физической культуре для обучающихся старше 18 лет, сокращена продолжительность пересменки, допущено проведение факультативных уроков перед началом учебных занятий, если данные начинаются в 9.00 и другое).

Дополнительно: определена обязательность организации учебных занятий по 6-дневной (а не по 5-дневной) учебной неделе в непрофильных 10 - 11 классах (в которых с 2018/2019 учебного года введено профессиональное трудовое обучение в количестве 6 учебных часов в неделю); внесены требования к условиям и режиму занятий с использованием учебно-вычислительной техники; в учреждениях для взрослых определена продолжительность учебного занятия (45 минут); в учреждениях высшего образования регламентирована учебная нагрузка для студентов первого – второго курсов дневной формы обучения, установлена минимальная продолжительность перемен, определены требования к проведению контрольных работ; по учреждениям дополнительного образования для детей и молодежи исключены требования в части определения возраста начала занятий в объединениях по интересам и другое.

В связи с принятием проекта постановления будут внесены соответствующие изменения в санитарные нормы и правила. До внесения изменений требования санитарных норм и правил, противоречащие постановлению, выполняться не должны.