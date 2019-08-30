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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ МЕСЯЧНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА С 2020 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 375 РУБЛЕЙ
14:25 30.08.2019
Постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г. месячная минимальная заработная плата установлена в размере 375 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
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