Постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г. месячная минимальная заработная плата установлена в размере 375 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З ”Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.