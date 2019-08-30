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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ПОВЫСИЛ ТАРИФНУЮ СТАВКУ ПЕРВОГО РАЗРЯДА ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
13:35 30.08.2019
Постановлением Совета министров № 583 от 29 августа 2019 года установлен размер тарифной ставки первого разряда для оплаты труда бюджетников.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, размер тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, составит 41 рубль (в настоящее время – 36 рублей 40 копеек).
Документ вступит в силу с 1 сентября 2019 г.
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