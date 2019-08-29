Совет министров постановлением № 578 от 29 августа 2019 г. утвердил Положение о порядке формирования и ведения базы данных многодетных семей автоматизированной информационной системы учета многодетных семей.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяется порядок формирования и ведения базы данных многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь (база данных), автоматизированной информационной системы учета многодетных семей (АИС учета многодетных семей).

База данных АИС учета многодетных семей состоит из информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних детей из многодетных семей, их родителей, опекунов, попечителей (информация, содержащая персональные данные физических лиц).

Формирование базы данных АИС учета многодетных семей обеспечивается Министерством труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.

Минтруда и соцзащиты при формировании и ведении базы данных АИС учета многодетных семей: разрабатывает технические требования, связанные с функционированием базы данных; устанавливает формат и структуру получаемой информации, содержащей персональные данные физических лиц; обеспечивает выполнение требований законодательства об информации, информатизации и защите информации и др.

Для формирования базы данных АИС учета многодетных семей МВД предоставляет по запросу Минтруда и соцзащиты информацию, содержащую персональные данные физических лиц. В свою очередь Минтруда и соцзащиты до 1 октября 2019 г. систематизирует предоставленную информацию, формирует основу базы данных и предоставляет к ней доступ местным исполнительным и распорядительным органам, которые осуществляют выборку, уточнение и корректировку (дополнение) сведений по каждой многодетной семье с учетом родственных связей и до 1 декабря 2019 г. формируют базу данных.

Минтруда и соцзащиты до 6 января 2020 г. должно удалить из АИС учета многодетных семей информацию, содержащую персональные данные физических лиц, которая не подлежит включению в базу данных.

Также для ведения (актуализации) базы данных АИС учета многодетных семей с 1 января 2020 г. МВД будет предоставлять Минтруда и соцзащиты информацию, содержащую персональные данные физических лиц в отношении: несовершеннолетних детей, их родителей, опекунов, попечителей, внесенных в регистр населения за прошедший месяц несовершеннолетних детей, их родителей, опекунов, попечителей, идентификационные номера которых включены в базу данных.

Минтруда и соцзащиты будет получать вышеуказанную информацию в том числе посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) после интеграции государственной централизованной автоматизированной информационной системы «Регистр населения» с ОАИС.

Посредством ОАИС Минздрав ежемесячно до 15-го числа должен предоставлять Минтруда и соцзащиты информацию, содержащую персональные данные физических лиц, имеющих инвалидность (степень утраты здоровья), а Минобразования ежегодно до 1 февраля и до 1 октября – информацию, содержащую персональные данные несовершеннолетних детей из многодетных семей.

В свою очередь Минтруда и соцзащиты до 20-го числа текущего месяца будет систематизировать вышеуказанную информацию и вносить ее в базу данных; до 6-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления информации, будет удалять из АИС учета многодетных семей информацию, содержащую персональные данные физических лиц, которая не подлежит включению в базу данных.

Местные исполнительные и распорядительные органы должны уточнять и при необходимости корректировать (дополнять) сведения в базе данных по каждой многодетной семье с учетом поступившей информации.

Минтруда и соцзащиты будет предоставлять гражданам в отношении себя лично, государственным органам и организациям в соответствии с законодательными актами информацию об отнесении физического лица к члену многодетной семьи посредством единого портала электронных услуг ОАИС.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.