НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СНИЖАЮТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

09:55 30.08.2019 Постановлением Совета министров № 576 от 29 августа 2019 г. снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с документом ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $90,7 за 1 т (ранее – $94,1); на прямогонный бензин – $49,8 за 1 т (ранее – $51,7); на товарные бензины – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2); на легкие, средние дистилляты – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2). Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г. Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были снижены.