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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СНИЖАЮТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
09:55 30.08.2019
Постановлением Совета министров № 576 от 29 августа 2019 г. снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в соответствии с документом ставка экспортной пошлины составит:
на сырую нефть – $90,7 за 1 т (ранее – $94,1);
на прямогонный бензин – $49,8 за 1 т (ранее – $51,7);
на товарные бензины – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2);
на легкие, средние дистилляты – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2);
на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $27,2 за 1 т (ранее – $28,2).
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были снижены.
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