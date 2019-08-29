На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым изменяется ряд постановлений по обращению с отходами.

В частности, предусмотрена корректировка следующих постановлений Совмина:

от 17 января 2008 г. № 61 «Об утверждении Положения о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»;

от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Республики Беларусь»;

от 23 июля 2010 г. № 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами»;

от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения в указанные постановления вносятся с учетом правоприменительной практики и устранения неоднозначного толкования отдельных норм законодательства об обращении с отходами в части регистрации сделок, совершаемых с опасными отходами, выдачи разрешений на хранение и захоронение отходов производства, регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, а также разработки и утверждения нормативов образования отходов производства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 29 августа по 8 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .