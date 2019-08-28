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ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ЗДАНИЯХ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧС
12:02 29.08.2019
Постановлением Совета министров № 572 от 28 августа 2019 г. установлен размер платы за пользование специальными жилыми помещениями государственного жилищного фонда в административных и общественных зданиях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ЧС), в том числе в зданиях пожарных депо, занимаемыми гражданами:
не состоявших на 1 апреля 2014 г. в трудовых (служебных) отношениях с органами и подразделениями по ЧС (исключение – граждане, прекратившие трудовые (служебные) отношения по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения) или являвшихся на указанную дату пенсионерами (с пенсионерами договор найма заключается после прекращения ими трудовых (служебных) отношений с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям);
уволенных на 1 апреля 2019 г. с правом на пенсию со службы из органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по возрасту, болезни, в связи с болезнью, по ограниченному состоянию здоровья.
Согласно правовому акту размер платы определяется исходя из размера базовой ставки платы за пользование этими жилыми помещениями, равной 0,2 базовой величины на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, с применением коэффициентов, определенных облисполкомами и Минским горисполкомом в отношении жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда в зависимости от степени их благоустройства и места нахождения, а также понижающего коэффициента, равного 0,1.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ принят в соответствии с указом от 1 августа 2019 г. № 288 «О специальных жилых помещениях».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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