Совет министров постановлением № 574 от 28 августа 2019 г. повысил тарифные ставки (окладов) работникам государственного учреждения ”Белорусская инспекция речного судоходства“ за специфику и характер работы в среднем на 105%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) по категориям работников определяется Министерством транспорта и коммуникаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 1 января 2020 г.