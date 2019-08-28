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ПОВЫШЕНЫ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ БЕЛОРУССКОЙ ИНСПЕКЦИИ РЕЧНОГО СУДОХОДСТВА
09:38 29.08.2019
Совет министров постановлением № 574 от 28 августа 2019 г. повысил тарифные ставки (окладов) работникам государственного учреждения ”Белорусская инспекция речного судоходства“ за специфику и характер работы в среднем на 105%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, конкретный размер повышения тарифных ставок (окладов) по категориям работников определяется Министерством транспорта и коммуникаций.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 1 января 2020 г.
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