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МЧС БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
16:46 28.08.2019
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 49 от 1 августа 2019 г. утверждена Инструкция о порядке проведения страховщиком оценки состояния пожарной безопасности объекта.
Инструкцией установлен порядок проведения страховщиком оценки состояния пожарной безопасности объекта, в отношении которого ответственность за вред, причиненный деятельностью, связанной с его эксплуатацией, подлежит обязательному страхованию.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, состояние пожарной безопасности объекта оценивается на основании сведений о состоянии пожарной безопасности объекта, содержащихся в чек-листе.
По результатам оценки устанавливается уровень пожарной безопасности объекта – низкий, средний или высокий.
Уровень пожарной безопасности объекта определяется на основании анализа соблюдения требований пожарной безопасности на данном объекте.
Постановлением также утверждена Инструкция о порядке заполнения чек-листа, содержащего сведения о состоянии пожарной безопасности объекта, и установлена форма указанного чек-листа.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2019 г.
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