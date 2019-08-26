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МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

13:36 27.08.2019 Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 21 от 19 августа 2019 г. установлены нормативы допустимой нагрузки на особо охраняемые природные территории. Согласно документу, в список особо охраняемых природных территорий, на которые установлены нормативы допустимой нагрузки, вошли: Березинский биосферный заповедник; национальные парки «Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский», «Припятский»; республиканские биологические заказники «Лунинский», «Споровский», «Днепро-Сожский»; республиканские ландшафтные заказники «Званец», «Прибужское Полесье», «Ольманские болота», «Средняя Припять», «Выгонощанское», «Ельня», «Козьянский», «Красный Бор», «Освейский», «Синьша», «Смычок», «Выдрица», «Котра», «Липичанская пуща», «Озеры», «Сорочанские озера», «Свитязянский», «Селява», «Налибокский»; республиканские гидрологические заказники «Корытенский Мох» и «Долгое». В частности, предельно допустимые дисперсные сезонные нагрузки на Березинский биосферный заповедник составляют: по участку № 1 «Лесная экологическая тропа» (площадь 14 га) – 28 человек единовременного пребывания; по участку № 2 «Экологический маршрут «Каменная плита» (площадь 30 га) – 111 человек единовременного пребывания; по участку № 3 «Экологический маршрут «Звериными тропами» (площадь 22,8 га) – 88 человек единовременного пребывания. Национальный парк «Беловежская пуща»: предельно допустимые площади трансформации ландшафтов: по рекреационной зоне (площадь 8007,6 га): полная трансформация ландшафтов – 640 га; значительная трансформация ландшафтов – 576 га; предельно допустимые дисперсные сезонные нагрузки: по рекреационной зоне (площадь 8007,6 га) – 6270 человек единовременного пребывания. Предельно допустимые площади трансформации ландшафтов национального парка «Браславские озера»: по зоне регулируемого использования (площадь 44 814,1 га): полная трансформация ландшафтов – 2,93 га; значительная трансформация ландшафтов – 14,67 га; по рекреационной зоне (площадь 2974,8 га): полная трансформация ландшафтов – 274,4 га; значительная трансформация ландшафтов – 246,9 га и др. Предельно допустимые площади трансформации ландшафтов национального парка «Нарочанский»: по участку № 1 «Северо-западное побережье озера Нарочь» (площадь 981,1 га): полная трансформация ландшафтов – 72,3 га; значительная трансформация ландшафтов – 65,5 га; по участку № 2 «Юго-западное побережье озера Нарочь» (площадь 1262,9 га): полная трансформация ландшафтов – 108,5 га; значительная трансформация ландшафтов – 97,6 га; по участку № 3 «Северное побережье озера Нарочь» (площадь 84,2 га): полная трансформация ландшафтов – 8,1 га; значительная трансформация ландшафтов – 7,2 га; по участку № 4 «Юго-восточное побережье озера Нарочь и побережье озера Белое» (площадь 343,5 га): полная трансформация ландшафтов – 36,8 га; значительная трансформация ландшафтов – 33,4 га; по участку № 5 «Юго-восточное побережье озера Мястро» (площадь 31,7 га): полная трансформация ландшафтов – 3,2 га; значительная трансформация ландшафтов – 2,8 га и др. Предельно допустимые площади трансформации ландшафтов национального парка «Припятский»: по зоне регулируемого использования (площадь 48 018,8 га): полная трансформация ландшафтов – 14,2 га; значительная трансформация ландшафтов – 86,8 га; по рекреационной зоне (площадь 1012,8 га): полная трансформация ландшафтов – 7,7 га; значительная трансформация ландшафтов – 38,0 га и др. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.