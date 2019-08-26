Постановлением Совета министров № 561 от 22.08.2019 г. утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к объектам, специально предназначенным для пребывания детей, относятся здания учреждений образования (за исключением учреждений дополнительного образования взрослых), детско-юношеских спортивных и спортивно-технических школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и спортивно-технических школ, центров олимпийского резерва, спортивно-оздоровительных лагерей, детских больниц и поликлиник, домов ребенка, домов-интернатов для детей-инвалидов, клинических центров паллиативной медицинской помощи детям, центров медико-социальной и (или) социальной реабилитации для детей-инвалидов и (или) инвалидов.

К объектам с одновременным пребыванием свыше 300 человек относятся здания библиотек, музеев, филармоний, цирков и зоопарков (в том числе передвижных), клубов, дворцов (домов, центров) культуры, учреждений дополнительного образования взрослых, поликлиник (за исключением детских поликлиник), банков, объекты общественного питания, торговые объекты, физкультурно-спортивные сооружения, театры, кинотеатры, вокзалы, культовые здания, гостиницы, общежития, многофункциональные комплексы, а также иные здания и сооружения вместимостью свыше 300 человек.

К объектам социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей относятся здания больниц (за исключением детских больниц), госпиталей, диспансеров, центров, в том числе научно-практических, родильных домов, хосписов, санаториев, домов (баз) отдыха, пансионатов, домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов для ветеранов, престарелых и инвалидов, центров ресоциализации и (или) социальной адаптации.

Кроме того, утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов метрополитена, а также же на судах внутреннего водного транспорта. Соответствующие решения закреплены постановлениями Совета министров № 559 и 560 от 22.08.2019 г.

Право разъяснять вопросы применения утвержденных специфических требований предоставлено Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Ответственность за их нарушение и (или) невыполнение устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановления вступают в силу через три месяца после их официального опубликования.