Постановлением Совета министров № 558 от 22 августа 2019 г. утверждена Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ разработан для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской атомной электростанции.

Стратегией предусматриваются ключевые организационные моменты по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ, основные направления научно-технической и практической деятельности участников процесса обращения, поэтапный, адаптивный, основанный на согласии вовлеченных в процесс обращения субъектов подход к заключительной стадии ядерного топливного цикла.

Основными целями в области обращения с ОЯТ являются: обеспечение защиты людей, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия радиоактивных веществ и ионизирующего излучения при обращении с ОЯТ и образующимися при этом РАО; достижение оптимального соотношения экономической целесообразности и экологической приемлемости; выполнение обязательств перед мировым сообществом путем создания государственной системы управления ОЯТ, включающей законодательные и организационно-финансовые механизмы, трудовые ресурсы, объекты инфраструктуры и др.

Достижение поставленных целей обеспечивается соблюдением при обращении с ОЯТ таких принципов, как:

ответственность за обеспечение безопасности (ее несет эксплуатирующая организация, отвечающая за установки и деятельность, связанные с радиационными рисками. Правительство Республики Беларусь обеспечивает создание и совершенствование функционирования эффективного правового и управленческого механизма обеспечения безопасности);

управление безопасностью (предусматриваются создание и поддержание системы эффективного управления на установках и в видах деятельности, связанных с радиационными рисками при обращении с ОЯТ);

оптимизация защиты (предусматривается обеспечение достижения наивысшего уровня безопасности);

ограничение рисков (меры контроля радиационных рисков должны обеспечивать отсутствие неприемлемых рисков причинения вреда физическим лицам);

защита нынешнего и будущего поколений (люди и окружающая среда в настоящее время и в будущем должны быть защищены от радиационных рисков) и др.

Общая координация работ по реализации Стратегии и контроль за их выполнением осуществляются Министерством энергетики.

Беларусь в области обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами ориентируется на использование технологий и экспертных знаний страны – поставщика ядерных технологий – Российскую Федерацию.

В частности, первоочередными мероприятиями по реализации Стратегии являются:

разработка и заключение соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при обращении с ОЯТ Белорусской АЭС и назначение белорусской и российской уполномоченных организаций по вопросам обращения с ОЯТ Белорусской АЭС, отходами и полезными продуктами их переработки (не позднее 2020 года);

закрепление в указанном соглашении принципов необходимости обоснования готовности (техническая, экономическая, общественная) Российской Федерации к приему облученного топлива, а Республики Беларусь к приему продуктов его переработки по каждой конкретной сделке и обоснования общего снижения риска радиационного воздействия, повышения уровня экологической безопасности в результате реализации соответствующего проекта, радиационной эквивалентности возвращаемых продуктов переработки;

подписание соглашения в области перевозки ядерных материалов из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, регулирующего вопросы обеспечения физической защиты ядерного материала сторонами и порядка его передачи от одного государства к другому (не позднее 2020 года) и др.

В результате реализации Стратегии будут: сформированы базовые элементы и организационные правовые механизмы государственного управления в сфере обращения с ОЯТ; обеспечена эффективная защита людей, общества в целом и окружающей среды от потенциально возможного воздействия радионуклидов ОЯТ и порождаемых ими ионизирующих излучений на всех стадиях обращения с ОЯТ; обеспечены поддержание общественно приемлемого уровня безопасности и предупреждение, предотвращение, смягчение последствий аварий на любой стадии обращения с ОЯТ; осуществлена последовательная реализация основных принципов безопасности при обращении с ОЯТ в рамках международных обязательств Республики Беларусь; разработаны и внедрены механизмы кадрового и финансового обеспечения безопасного обращения с ОЯТ Белорусской АЭС и образующимися при этом РАО; обеспечены физическая защита ядерных материалов и поддержание режима их нераспространения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.