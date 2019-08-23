Постановлением Министерства энергетики № 24 от 28 июня 2019 г. утверждена Инструкция о порядке осуществления органом государственного энергетического и газового надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, соответствующие мероприятия проводятся должностными лицами госучреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) – старшими государственными и (или) государственными инспекторами по энергетическому и газовому надзору в отношении объектов юр- и физлиц, в том числе ИП, на основании решения о проведении мероприятия по установленной форме. Объекты мероприятия определены перечнем мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденным постановлением Совета министров № 1105 от 30 ноября 2012 г. Данным перечнем также установлена периодичность проведения мероприятий.

Продолжительность проведения мероприятия не должна превышать пятнадцати рабочих дней (в обоснованных случаях срок может быть продлен, но не более чем на пятнадцать рабочих дней).

При проведении мероприятия должностные лица Госэнергогазнадзора должны:

предъявить субъекту или его представителю служебное удостоверение и ознакомить с решением о проведении мероприятия;

проводить мероприятие в рабочее время субъекта, если мероприятие проводится в отношении объектов юрлиц и ИП;

соблюдать законодательство, права и законные интересы субъекта;

соблюдать служебную этику;

ознакомить субъекта или его представителя с результатами мероприятия;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные актами законодательства.

Постановление Министерства энергетики от 29 июня 2015 г. № 25 «О некоторых вопросах осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу после официального опубликования.