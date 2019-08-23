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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
10:56 23.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым регулируются общественные отношения, связанные с осуществлением оценочной деятельности и возникающие в процессе деятельности по оценке стоимости отдельных объектов гражданских прав (корректировка указа от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»).
Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларусь с 23 августа по 2 сентября 2019 года.
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