На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым регулируются общественные отношения, связанные с осуществлением оценочной деятельности и возникающие в процессе деятельности по оценке стоимости отдельных объектов гражданских прав (корректировка указа от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»).

Организатор публичного обсуждения проекта – Государственный комитет по имуществу.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларусь с 23 августа по 2 сентября 2019 года.