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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОДЕКСА ЭТИКИ
13:50 22.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О порядке введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом указа устанавливается, что международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики вводятся в действие на территории Республики Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов и определяются особенности их применения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 22 августа по 1 сентября 2019 г. включительно на адрес электронной почты .
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