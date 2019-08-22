На общественное обсуждение вынесен проект указа «О порядке введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности и Кодекса этики».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом указа устанавливается, что международные стандарты аудиторской деятельности и Кодекс этики вводятся в действие на территории Республики Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов и определяются особенности их применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 22 августа по 1 сентября 2019 г. включительно на адрес электронной почты .