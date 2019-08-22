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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ЗДРАВООХРАНЕНИИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 30 АВГУСТА
09:59 22.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Беларуси «Об изменении Закона Республики Беларусь «О здравоохранении».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 21 по 30 августа 2019 года.
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