НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ОТ ТРАНСПОРТА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

12:18 19.08.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 августа 2019 года.