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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ОТ ТРАНСПОРТА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:18 19.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О республиканском конкурсе по сокращению выбросов от механических транспортных средств».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 августа 2019 года.
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