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ДО 2 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
10:54 19.08.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об осуществлении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен во исполнение пункта 2 постановления Совета министров от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» в целях определения порядка осуществления следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) характера:

обследование маломерных судов на предмет соответствия их технического состояния, оснащения и оформления требованиям законодательства;

обследование технического состояния баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 августа по 2 сентября 2019 года.
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