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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 2 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
10:54 19.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об осуществлении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен во исполнение пункта 2 постановления Совета министров от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» в целях определения порядка осуществления следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) характера:
обследование маломерных судов на предмет соответствия их технического состояния, оснащения и оформления требованиям законодательства;
обследование технического состояния баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 августа по 2 сентября 2019 года.
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