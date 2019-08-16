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ДО 2 СЕНТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

10:54 19.08.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об осуществлении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект подготовлен во исполнение пункта 2 постановления Совета министров от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» в целях определения порядка осуществления следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) характера: обследование маломерных судов на предмет соответствия их технического состояния, оснащения и оформления требованиям законодательства; обследование технического состояния баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях. Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 августа по 2 сентября 2019 года.