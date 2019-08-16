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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 2020 ГОДА БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ АККРЕДИТАЦИЕЙ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
09:52 19.08.2019

Постановлением Совета министров и Национального банка № 530/14 от 12 августа 2019 г. утверждено Положение о порядке проведения аккредитации рейтинговых агентств, в том числе порядке включения их в реестр рейтинговых агентств (исключения из него) и составе включаемых в реестр сведений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяется порядок проведения аккредитации рейтинговых агентств, в том числе порядок включения их в реестр рейтинговых агентств, выдачи свидетельства и дубликата свидетельства о включении в реестр, исключения из реестра, а также порядок внесения изменений в реестр.

Действие Положения распространяется на юридические лица, которые планируют осуществлять (осуществляют) рейтинговую деятельность (профессиональную деятельность на основе анализа информации в соответствии с разработанной ими методологией, состоящую из рейтинговых действий, связанных с кредитными рейтингами, мониторинга объекта рейтингования, а также распространения информации о кредитных рейтингах и прогнозах по ним любым способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченному кругу пользователей), за исключением иностранных (международных) рейтинговых агентств.

Рейтинговая деятельность осуществляется прошедшим аккредитацию и включенным в реестр рейтинговым агентством. Факт включения рейтингового агентства в реестр подтверждается свидетельством о включении в реестр рейтинговых агентств (свидетельство), выдаваемым Национальным банком.

Для проведения аккредитации рейтинговое агентство представляет в Национальный банк документы и (или) сведения:

заявление о проведении аккредитации;

информацию об участниках (акционерах), дочерних, зависимых хозяйственных обществах рейтингового агентства;

информацию о подтверждении соответствия участника (акционера) рейтингового агентства установленным требованиям;

информацию о подтверждении соответствия члена органа управления рейтингового агентства установленным требованиям;

информацию о подтверждении соответствия контрольного органа рейтингового агентства установленным требованиям;

локальные правовые акты о правилах работы рейтингового агентства, в том числе выявлении, предотвращении, управлении конфликтами интересов и раскрытии информации о них, требования к профессиональным опыту, знаниям и поведению рейтинговых аналитиков и иных работников рейтингового агентства и лиц, вовлеченных в процесс составления рейтингов, а также сохранности и защите информации и мониторингу соответствующих мероприятий;

информацию о процедурах осуществления рейтинговых действий и др.

Нацбанк отказывает в принятии заявления об аккредитации в течение трех рабочих дней со дня регистрации данного заявления, если рейтинговым агентством представлены не все документы и (или) сведения.

По результатам рассмотрения документов, представленных рейтинговым агентством, Правлением Нацбанка принимается решение об аккредитации рейтингового агентства или отказе в его аккредитации.

Общий срок рассмотрения документов и (или) сведений, представленных рейтинговым агентством, принятия решения об аккредитации или отказе в его аккредитации не должен превышать тридцати рабочих дней со дня поступления заявления об аккредитации.

Решение об аккредитации рейтингового агентства принимается путем принятия постановления об аккредитации данного рейтингового агентства, в котором отражается информация о том, что: рейтинговое агентство вправе осуществлять рейтинговую деятельность; рейтинговому агентству присвоен идентификационный код; рейтинговое агентство подлежит включению в реестр с выдачей свидетельства.

После принятия постановления об аккредитации Нацбанк выдает рейтинговому агентству свидетельство и вносит соответствующую информацию о нем в реестр.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

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