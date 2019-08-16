ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ К АВТОДОРОГАМ БЕЛАРУСИ
18:01 16.08.2019

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 18 июня 2019 г. № 34 утверждена Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам.

Инструкцией установлен порядок отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам общего пользования для распространения на них действия Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

Согласно документу, статус улиц при их отнесении к автодорогам общего пользования сохраняется.

При принятии решения об отнесении улиц к автодорогам общего пользования учитывается наличие совокупности следующих условий: совпадение улицы с участком автодороги, проходящей по территории населенного пункта по одному из направлений, при отсутствии объездной автомобильной дороги; составные инженерные сооружения улицы соответствуют видам объектов, входящим в состав автодороги, и предъявляемым к ним требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, сведения об улицах, отнесенных к автодорогам, вносятся в Государственный реестр автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2019
валюта курс
EUR 2.2714
USD 2.0470
RUB 3.1033
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2714 -0.0088
USD 2.0470 +0.0013
RUB 3.1033 +0.004
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2720
USD 2.0450 2.0470
RUB 3.0950 3.1040
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1120
EUR/RUB 73.0000 73.6000
USD/RUB 65.9000 66.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте