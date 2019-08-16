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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ К АВТОДОРОГАМ БЕЛАРУСИ
18:01 16.08.2019
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 18 июня 2019 г. № 34 утверждена Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам.
Инструкцией установлен порядок отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам общего пользования для распространения на них действия Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».
Согласно документу, статус улиц при их отнесении к автодорогам общего пользования сохраняется.
При принятии решения об отнесении улиц к автодорогам общего пользования учитывается наличие совокупности следующих условий: совпадение улицы с участком автодороги, проходящей по территории населенного пункта по одному из направлений, при отсутствии объездной автомобильной дороги; составные инженерные сооружения улицы соответствуют видам объектов, входящим в состав автодороги, и предъявляемым к ним требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, сведения об улицах, отнесенных к автодорогам, вносятся в Государственный реестр автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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