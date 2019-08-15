ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ КОДАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
12:08 16.08.2019

Правительство Беларуси приняло решение о реализации пилотного проекта по маркировке кодами идентификации ювелирных и других бытовых изделий. Соответствующее постановление №492 подписано 29 июля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, перечень ювелирных и других бытовых изделий (далее – ювелирные изделия), подлежащих маркировке, определен постановлением №492. Он состоит из шести товарных позиций, соответствующих кодам единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза:

7113 11 000 0 Ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

7113 19 000 0 Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;

7114 11 000 0 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

7114 19 000 0 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;

9111 10 000 0 Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;

9113 10 100 0 Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части, из драгоценного металла.

Пилотный проект реализуется на добровольной основе. Участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение ювелирных изделий. Порядок регистрации участников будут определен Министерством финансов в правилах реализации пилотного проекта.

Постановлением №492 предусмотрено два способа маркировки ювелирных изделий кодами идентификации:

путем нанесения знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку);

путем нанесения кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки (далее – защищенная этикетка).

При этом ювелирные изделия, ввезенные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территорию Беларуси с территории России с нанесенными российскими средствами идентификации будут признаваться маркированными в Беларуси при условии передачи оператором интегрированной информационной системы маркировки отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них России (акционерным обществом «Гознак») информации о таких средствах идентификации в автоматизированную информационную систему маркировки ювелирных изделий (АИС) в составе, который будет определен Минфином.

Постановлением №492 определен оператор АИС – РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Реализация знаков защиты, кодов идентификации и защищенных этикеток будет осуществляться операторам в порядке и на условиях, определяемых Министерством финансов. Также Минфином будут установлены образцы знака защиты и защищенной этикетки.

Постановлением №492 определены республиканские органы государственного управления, подчиненные правительству Беларуси, уполномоченные на обеспечение реализации пилотного проекта: Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство связи и информатизации, Государственный таможенный комитет. Взаимодействие оператора с уполномоченными органами будет осуществляться на безвозмездной основе.

Также на безвозмездной основе будет предоставлен доступ к информации, содержащейся в АИС, потребителям, однако перечень ее будет ограничен в зависимости от категории таких пользователей в соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации и защите информации.

На основании полученных результатов реализации пилотного проекта будет проведена оценка механизма маркировки ювелирных изделий кодами идентификации и принято решение о целесообразности введения на территории Беларуси обязательной маркировки ювелирных изделий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2019
валюта курс
EUR 2.2802
USD 2.0457
RUB 3.0993
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2802 -0.0017
USD 2.0457 +0.0042
RUB 3.0993 -0.0303
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2680 2.2750
USD 2.0440 2.0480
RUB 3.0900 3.0990
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1200
EUR/RUB 73.1000 73.7000
USD/RUB 65.9000 66.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте