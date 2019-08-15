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В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО МАРКИРОВКЕ КОДАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ И ДРУГИХ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
12:08 16.08.2019
Правительство Беларуси приняло решение о реализации пилотного проекта по маркировке кодами идентификации ювелирных и других бытовых изделий. Соответствующее постановление №492 подписано 29 июля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве финансов, перечень ювелирных и других бытовых изделий (далее – ювелирные изделия), подлежащих маркировке, определен постановлением №492. Он состоит из шести товарных позиций, соответствующих кодам единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза:
7113 11 000 0 Ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;
7113 19 000 0 Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;
7114 11 000 0 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;
7114 19 000 0 Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;
9111 10 000 0 Корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом;
9113 10 100 0 Ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части, из драгоценного металла.
Пилотный проект реализуется на добровольной основе. Участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обращение ювелирных изделий. Порядок регистрации участников будут определен Министерством финансов в правилах реализации пилотного проекта.
Постановлением №492 предусмотрено два способа маркировки ювелирных изделий кодами идентификации:
путем нанесения знака защиты, содержащего код идентификации, на товарный ярлык (этикетку);
путем нанесения кода идентификации на товарный ярлык (этикетку), содержащий элементы (средства) защиты от подделки (далее – защищенная этикетка).
При этом ювелирные изделия, ввезенные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территорию Беларуси с территории России с нанесенными российскими средствами идентификации будут признаваться маркированными в Беларуси при условии передачи оператором интегрированной информационной системы маркировки отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них России (акционерным обществом «Гознак») информации о таких средствах идентификации в автоматизированную информационную систему маркировки ювелирных изделий (АИС) в составе, который будет определен Минфином.
Постановлением №492 определен оператор АИС – РУП «Издательство «Белбланкавыд».
Реализация знаков защиты, кодов идентификации и защищенных этикеток будет осуществляться операторам в порядке и на условиях, определяемых Министерством финансов. Также Минфином будут установлены образцы знака защиты и защищенной этикетки.
Постановлением №492 определены республиканские органы государственного управления, подчиненные правительству Беларуси, уполномоченные на обеспечение реализации пилотного проекта: Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство связи и информатизации, Государственный таможенный комитет. Взаимодействие оператора с уполномоченными органами будет осуществляться на безвозмездной основе.
Также на безвозмездной основе будет предоставлен доступ к информации, содержащейся в АИС, потребителям, однако перечень ее будет ограничен в зависимости от категории таких пользователей в соответствии с требованиями законодательства об информации, информатизации и защите информации.
На основании полученных результатов реализации пилотного проекта будет проведена оценка механизма маркировки ювелирных изделий кодами идентификации и принято решение о целесообразности введения на территории Беларуси обязательной маркировки ювелирных изделий.
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