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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ
10:53 16.08.2019
Постановлением Совета министров № 537 от 15 августа 2019 года установлен перечень сильнодействующих и ядовитых веществ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, список сильнодействующих веществ содержит 47 наименований. К сильнодействующим веществам также относятся стереоизомеры, сложные и простые эфиры, а также соли сильнодействующих веществ, все смеси, в состав которых входят сильнодействующие вещества, перечисленные в постановлении, независимо от их количественного содержания (концентрации).
В перечне ядовитых позиций 6 наименований, в том числе мышьяковый ангидрид, синильная кислота, таллий и его водорастворимые соли.
Перечень этих веществ установлен для целей применения ст. 333 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) и ст. 334 (Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами) Уголовного кодекса.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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