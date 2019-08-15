Постановлением Совета министров № 537 от 15 августа 2019 года установлен перечень сильнодействующих и ядовитых веществ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, список сильнодействующих веществ содержит 47 наименований. К сильнодействующим веществам также относятся стереоизомеры, сложные и простые эфиры, а также соли сильнодействующих веществ, все смеси, в состав которых входят сильнодействующие вещества, перечисленные в постановлении, независимо от их количественного содержания (концентрации).

В перечне ядовитых позиций 6 наименований, в том числе мышьяковый ангидрид, синильная кислота, таллий и его водорастворимые соли.

Перечень этих веществ установлен для целей применения ст. 333 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) и ст. 334 (Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами) Уголовного кодекса.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.