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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ С ВРЕМЕННО РЕГУЛИРУЕМЫМИ ЦЕНАМИ
09:38 16.08.2019
Постановлением Совета министров № 542 от 15 августа 2019 года расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, среди новых позиций - хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из пшеничной муки, сыр (твердый, полутвердый), свежие яблоки, черный чай, а также свежие овощи - картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры. Одновременно облисполкомы и Мингорисполком больше не смогут вводить временное регулирование цен на свежие картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.
Группа круп пополнилась манной и пшенной крупами. К группе мясо, которая ранее включала говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, добавили отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.
Из перечня социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом, исключены услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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