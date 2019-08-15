Постановлением Совета министров № 542 от 15 августа 2019 года расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, среди новых позиций - хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из пшеничной муки, сыр (твердый, полутвердый), свежие яблоки, черный чай, а также свежие овощи - картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры. Одновременно облисполкомы и Мингорисполком больше не смогут вводить временное регулирование цен на свежие картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.

Группа круп пополнилась манной и пшенной крупами. К группе мясо, которая ранее включала говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, добавили отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.

Из перечня социально значимых товаров и услуг, цены на которые регулируются облисполкомами и Мингорисполкомом, исключены услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.