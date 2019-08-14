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БЕЛАРУСЬ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НЕФТИ НА 3,7%
14:49 15.08.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 сентября повышает тарифы на транспортировку нефти по участкам магистрального трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным на территории Беларуси, на 3,7%. Это предусмотрено постановлением МАРТ №69 от 09.08.2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, это сделано с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Сокращение объемов транспортировки нефти во 2 квартале 2019 года в связи с отказом от ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти, привело к снижению прогнозного объема выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на 2019 год. В итоге могут быть не выполнены необходимые мероприятия в рамках инвестиционной программы, направленные на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Действующие тарифы на транспортировку нефти установлены постановлением МАРТ №3 от 15 января 2019 г. «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» и действуют с 1 февраля 2019 г.
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