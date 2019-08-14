Постановлением № 517 от 7 августа 2019 г. утверждены Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и применения, а также Положение о Межведомственном совете по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства и его состав.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, разработка строительных норм, строительных правил осуществляется на основании ежегодно определяемого Министерством архитектуры и строительства перечня работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в разрезе источников финансирования в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных на строительство и архитектуру, и иных источников, не запрещенных законодательством, с указанием исполнителей работ и сроков их выполнения.

Разработка строительных норм, строительных правил производится в соответствии со структурой Национального комплекса технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Строительные нормы и правила состоят из следующих частей: организационно-методическое обеспечение строительства; основные положения безопасности зданий и сооружений; градостроительство, здания и сооружения; инженерное обеспечение зданий и сооружений, наружные сети; строительные конструкции и изделия; строительные материалы и изделия; мобильные здания и сооружения, оснастка, инвентарь и инструмент; здания и сооружения. Тепловая защита. Энергетические характеристики; экономика строительства.

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.

Постановлением установлено, что прошедшие процедуру разработки технические кодексы установившейся практики могут утверждаться в виде строительных норм и строительных правил после их согласования Межведомственным советом по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства без прохождения процедуры, устанавливаемой правилами.

В состав Межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства вошли представители министерств архитектуры и строительства, по чрезвычайным ситуациям, транспорта и коммуникаций энергетики, Государственного комитета по стандартизации и др. Председателем Межведомственного совета назначен заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.