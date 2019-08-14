Постановление Министерства труда и социальной защиты №33 от 5 июля 2019 г. «О порядке проведения оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий)» вступило в силу 27 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, правом осуществлять оценку полноты таких сведений органы по труду, занятости и социальной защите (комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома, а также управления по труду, занятости и социальной защите городских (кроме городов районного подчинения), районных исполнительных комитетов) наделены в ноябре 2018 г. в рамках внесения изменений в постановление Совета министров №1105 от 30 ноября 2012 г. «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера».

Постановление Минтруда и соцзащиты №33 принято с целью единообразного применения норм законодательства, регулирующих вопросы осуществления органами по труду, занятости и социальной защите мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Утвержденной постановлением №33 Инструкцией определен порядок осуществления оценки полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) органами по труду, занятости и социальной защите.

В соответствии с пунктом 2 Инструкции оценка полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) проводится по факту представления нанимателем в соответствии с законом №125-З от 15 июня 2006 г. «О занятости населения Республики Беларусь» в органы по труду, занятости и социальной защите сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) не в полном объеме, если факт неполноты предоставленных сведений подтверждается размещением нанимателями в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, в рекламных объявлениях, размещенных в местах общественного пользования, сведений о наличии потребности в работниках на замещение свободных рабочих мест (вакансий), не заявленных в органы по труду, занятости и социальной защите.

При выявлении подобных фактов специалисты органов по труду, занятости и социальной защите выйдут к нанимателю для изучения кадровой документации, предварительно уведомив его о дате проведения данного мероприятия.

Мероприятие по оценке полноты сведений о наличии свободных рабочих мест (вакансий) носит предупредительно-профилактический характер, и в случае установления нарушений должностным лицом органа по труду, занятости и социальной защите выносится предписание об устранении нарушения.

Согласно пункту 6 указа №510 от 16 октября 2009 г. «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» мероприятия технического (технологического, поверочного) характера имеют предупредительно-профилактическую направленность. Проведение выборочных и внеплановых проверок по вопросам, относящимся к мероприятиям технического (технологического, поверочного) характера, не допускается.

Вместе с тем, в случае неустранения выявленных нарушений либо выявленных повторно, а также при выявлении нарушений, устранение которых невозможно, к нанимателю могут применяться меры ответственности в порядке, установленном законодательством.

Согласно абзацу девятому части первой статьи 21 закона №125-З от 15 июня 2006 г. «О занятости населения Республики Беларусь» наниматели обязаны письменно уведомлять органы по труду, занятости и социальной защите о наличии свободных рабочих мест (вакансий) в течение пяти дней со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты.