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УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
16:23 14.08.2019

Постановлением Совета министров № 525 от 7 августа 2019 года утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом установлены общие требования к размещению учреждений образования и их территории, планировочной структуре зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению, оборудованию и содержанию помещений, организации образовательного процесса и воспитанию, производственному обучению, практике, распорядку дня и медицинскому обеспечению обучающихся.

Отдельные требования определены к учреждениям образования с учетом их типа: учреждениям дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального образования, дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогическим учреждениям и школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также установлены требования к питанию обучающихся, в том числе к размещению и устройству объектов питания, оборудованию, инвентарю и посуде, личной гигиене работников, транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах питания, рационам питания и технологии приготовления блюд для детей.

Постановлением определено, что прием (поступление) ребенка в образовательное учреждение и после перенесенного заболевания, а также документов у детей, поступающих в учреждение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, должен осуществляться по представлению медицинской справки о состоянии здоровья.

При приеме ребенка в учреждение для детей-сирот дополнительно к медсправке предъявляется выписка из медицинских документов.

Кроме того, для некоторых работников учреждений образования предусмотрено обязательное гигиеническое обучение. Работники объектов питания должны его проходить перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в год, руководители, воспитатели и помощники воспитателей учреждений дошкольного образования, уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (операторы и медицинские сестры хлораторных установок) и прачечных (кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды и другие), заведующие хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе учреждений - перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в два года, работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (слесари-сантехники) - перед поступлением на работу и затем один раз в три года.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных настоящим постановлением, предоставлено Министерству здравоохранения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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