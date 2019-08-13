Постановлением Министерства здравоохранения и Министерства обороны от 29 июля 2019 г. № 76/12 утверждена Инструкция о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе.

Согласно документу, медицинское обеспечение подготовки граждан к военной службе проводится: допризывникам, начиная с 14-летнего возраста до их приписки к призывным участкам (приписка); призывникам до достижения ими возраста 27 лет.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организация и проведение мероприятий по медицинскому обеспечению подготовки граждан (допризывников и призывников) к военной службе осуществляются госорганизациями здравоохранения, в которых назначаются врачи-специалисты, ответственные за выполнение мероприятий по медобеспечению подготовки граждан (допризывников и призывников) к военной службе.

Необходимый комплекс мероприятий по медобеспечению подготовки граждан (допризывников и призывников) к военной службе в госорганизации здравоохранения осуществляют врачи-специалисты: врач-педиатр подросткового кабинета (врач-педиатр участковый, врач общей практики), врач-терапевт участковый (врач общей практики), другие врачи-специалисты в зависимости от имеющихся и (или) установленных заболеваний у граждан (допризывников и призывников).

В частности, в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании граждан (призывников) при их призыве на срочную военную службу, службу в резерве (призыв) совместно с военным комиссариатом района, района в городе, городе без районного деления, обособленным подразделением военного комиссариата, создается комиссия по установлению причин случаев призыва на срочную военную службу граждан (призывников), не подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве по состоянию здоровья и уволенных по состоянию здоровья с военной службы в первые 3 месяца (комиссия).

Результат работы комиссии оформляется актом установления причин необоснованного призыва гражданина на срочную военную службу по состоянию здоровья в двух экземплярах, один из которых направляется в военный комиссариат района (города), второй – остается в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании граждан (призывников) при их призыве. Копия акта направляется в соответствующее главное управление по здравоохранению, комитет по здравоохранению.

Гражданам (допризывникам и призывникам) проводятся мероприятия по медобеспечению подготовки граждан к военной службе (медицинская профилактика, медицинское обследование, лечение, медицинская реабилитация и протезирование), а также диспансерный медицинский осмотр с соблюдением требований, предусмотренных схемами диспансерного наблюдения за пациентами, определенными в Инструкции о порядке проведения диспансеризации, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения № 96 от 12 августа 2016 г..

Кратность осуществления мероприятий по медобеспечению подготовки граждан к военной службе гражданам (призывникам) в возрасте от 18 до 27 лет определяется врачом-специалистом госорганизации здравоохранения с учетом состояния его здоровья.

Медосмотры граждан (допризывников) в год достижения ими 16-летнего возраста проводятся врачами-специалистами, являющимися членами комиссии по приписке граждан (допризывников) к призывным участкам.

Также обязательному медицинскому обследованию и (или) лечению подлежат граждане (призывники), которые по результатам медосвидетельствования при приписке или призыве признаны: временно негодными к военной службе; годными к военной службе с незначительными ограничениями.

В военном комиссариате района (города) граждане (призывники), признанные по результатам медицинского освидетельствования при приписке или призыве нуждающимися в медобследовании и (или) лечении, учитываются в двух списках. Данные списки составляются врачом, руководящим работой врачей-специалистов, в двух экземплярах, один из которых в течение 10 рабочих дней после окончания мероприятий призыва направляется в госорганизацию здравоохранения для осуществления мероприятий по медицинскому обеспечению подготовки граждан к военной службе, а второй – остается в военном комиссариате района (города).

Граждане (призывники), признанные по результатам медосвидетельствования при приписке или призыве временно негодными к военной службе и нуждающимися в медицинском обследовании и (или) лечении, учитываются в списке № 1 граждан, признанных по результатам медицинского освидетельствования при приписке, призыве временно негодными к военной службе и нуждающихся в медицинском обследовании и (или) лечении.

Граждане (призывники), признанные по результатам медицинского освидетельствования при приписке годными к военной службе с незначительными ограничениями и нуждающимися в медицинском обследовании и (или) лечении, учитываются в списке № 2 граждан, признанных по результатам медицинского освидетельствования при приписке годными к военной службе с незначительными ограничениями и нуждающихся в медицинском обследовании и (или) лечении.

Мероприятия по медобеспечению подготовки граждан к военной службе завершаются в отношении граждан: проходящих подготовку к военной службе до приписки, – до их вызова на приписку; приписанных к призывным участкам, – до их вызова на мероприятия по призыву; признанных по результатам медицинского освидетельствования при призыве временно негодными к военной службе, – в период действия предоставленной отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.