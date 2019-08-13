ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МИНСКЕ ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА И БАССЕЙНА
10:57 14.08.2019

Александр Лукашенко 13 августа подписал указ №306 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и указ №307 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Бассейн международного стандарта".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документы изданы в целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, привлечения населения к занятию физической культурой и спортом.

Указы подготовлены на основе соответствующих межправительственных белорусско-китайских соглашений о реализации данных двух проектов технико-экономической помощи.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации двух площадок для строительства стадиона и бассейна в Минске. Государственные учреждения ”Национальный олимпийский стадион ”Динамо“ и ”Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта“ определены получателями технико-экономической помощи и организациями, обеспечивающими сопровождение проектов от изысканий до ввода в эксплуатацию объектов.

Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной с дальнейшей передачей возведенных объектов белорусской стороне. Проектирование и строительство будут осуществляться при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания (FINA) и международных футбольных федераций (FIFAи UEFA).

В соответствии с указами проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2019
валюта курс
EUR 2.2844
USD 2.0419
RUB 3.1129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2844 0
USD 2.0419 -0.0009
RUB 3.1129 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2730 2.2760
USD 2.0330 2.0380
RUB 3.1200 3.1250
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1100
EUR/RUB 72.5200 73.0000
USD/RUB 64.9000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте