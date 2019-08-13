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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МИНСКЕ ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА И БАССЕЙНА
10:57 14.08.2019
Александр Лукашенко 13 августа подписал указ №306 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и указ №307 "О реализации проекта технико-экономической помощи "Бассейн международного стандарта".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документы изданы в целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня, привлечения населения к занятию физической культурой и спортом.
Указы подготовлены на основе соответствующих межправительственных белорусско-китайских соглашений о реализации данных двух проектов технико-экономической помощи.
В настоящее время ведутся подготовительные работы по организации двух площадок для строительства стадиона и бассейна в Минске. Государственные учреждения ”Национальный олимпийский стадион ”Динамо“ и ”Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта“ определены получателями технико-экономической помощи и организациями, обеспечивающими сопровождение проектов от изысканий до ввода в эксплуатацию объектов.
Строительство будет выполнено под ключ китайской стороной с дальнейшей передачей возведенных объектов белорусской стороне. Проектирование и строительство будут осуществляться при обязательном соблюдении технических требований Международной федерации плавания (FINA) и международных футбольных федераций (FIFAи UEFA).
В соответствии с указами проекты будут реализованы до 31 декабря 2023 года.
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