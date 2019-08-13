Государственный таможенный комитет постановлением №32 от 31 июля 2019 г. утвердил порядок регистрации таможенным органом подачи документов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, процедуры таможенного транзита осуществляется путем фиксации даты и времени подачи таких документов с использованием информационной системы таможенных органов и проставлением соответствующих отметок на первом листе транспортного (перевозочного) документа, которые заверяются оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа.

Транспортный (перевозочный) документ с отметками таможенного органа возвращается лицу, представившему документы для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.