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ГТК УСТАНОВИЛ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
09:47 14.08.2019
Государственный таможенный комитет постановлением №32 от 31 июля 2019 г. утвердил порядок регистрации таможенным органом подачи документов.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, процедуры таможенного транзита осуществляется путем фиксации даты и времени подачи таких документов с использованием информационной системы таможенных органов и проставлением соответствующих отметок на первом листе транспортного (перевозочного) документа, которые заверяются оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа.
Транспортный (перевозочный) документ с отметками таможенного органа возвращается лицу, представившему документы для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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