Александр Лукашенко подписал указ №304 от 9 августа «О реализации соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества». Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление касается реализации соглашений Беларуси о финансировании трансграничного сотрудничества от 28 декабря 2016 года, составляющих основу для участия Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза «Польша-Беларусь-Украина» и «Латвия-Литва-Беларусь» на 2014-2020 годы.

Документом установлено, что проекты трансграничного сотрудничества (ТГС) подлежат регистрации Министерством экономики в порядке, установленном Советом министров.

В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Беларуси в рамках софинансирования ТГС, применяются положения статьи 3 Рамочного соглашения между правительством Беларуси и Комиссией Европейских сообществ от 18 декабря 2008 года.

Кроме того, не признаются объектами налогообложения в рамках софинансирования ТГС:

товары, ввозимые на территорию Беларуси, – по таможенным сборам за совершение таможенных операций, таможенным пошлинам, налогу на добавленную стоимость, акцизам, утилизационному сбору;

денежные средства, полученные в качестве софинансирования ТГС, – по налогу на прибыль, налогу при упрощенной системе налогообложения, единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции;

обороты по реализации на территории Беларуси товаров (работ, услуг), поставляемых, передаваемых (выполняемых, оказываемых) поставщиком товаров (работ, услуг) проекта ТГС и (или) получателем средств международной технической помощи (далее – МТП) для ее осуществления, а также обороты по их дальнейшей безвозмездной передаче в соответствии с целями и задачами проектов ТГС – по налогу на добавленную стоимость;

имущество, приобретенное или полученное для реализации проекта ТГС, – по налогу на недвижимость на срок его непосредственного использования при реализации проекта ТГС;

доходы, получаемые физическими лицами, – по подоходному налогу с физических лиц.

Также установлено, что при использовании товаров (работ, услуг), денежных средств и иного имущества, указанных выше, в целях, не предусмотренных соглашениями о финансировании конкретных проектов ТГС, налоги (сборы) и пошлины подлежат уплате (взысканию) с начислением пеней и штрафов в соответствии с законодательством.

Закупки товаров (работ, услуг) в рамках проектов ТГС, в том числе за счет софинансирования ТГС, осуществляются в соответствии с процедурными требованиями, предусмотренными статьями 4 приложений I соглашений.

Облисполкомы (Минский горисполком) представляют подтверждения о предназначении товаров (работ, услуг), денежных средств (далее – подтверждения):

в Государственный таможенный комитет – о товарах, ввозимых на территорию Беларуси с территории иностранных государств (за исключением государств–членов Евразийского экономического союза);

в соответствующие инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и Минску – о денежных средствах, товарах (работах, услугах), имуществе.

Порядок выдачи подтверждений устанавливается Советом министров.

Расходы, понесенные получателем МТП до момента регистрации проекта ТГС, будут считаться в качестве софинансирования ТГС в случае признания их органами управления программ ТГС удовлетворяющими критериям приемлемости в соответствии с положениями соглашений и регистрации проекта ТГС.

Получатель МТП использует средства ТГС в соответствии с их целевым назначением и соглашениями. В случае предъявления Европейской комиссией получателю МТП ордера на возмещение необоснованно выплаченных средств ТГС получатель МТП возмещает указанные средства Европейской комиссии в соответствии с соглашениями.

В случае предъявления Европейской комиссией Республике Беларусь ордера на возмещение средств ТГС, необоснованно выплаченных государственной организации, это возмещение осуществляется за счет средств республиканского бюджета на основании решения президента Республики Беларусь. Подготовку проекта такого решения с указанием в нем при необходимости источника последующей компенсации средств республиканского бюджета осуществляет Министерство иностранных дел совместно с заинтересованными.

Совету министров поручено в двухмесячный срок установить порядок регистрации проектов ТГС, а также выдачи подтверждений.

Некоторые пункты указа вступают в силу после официального опубликования, другие – через два месяца после опубликования.