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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА УКАЗА О ДЕПОЗИТНОЙ (ЗАЛОГОВОЙ) СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ
15:49 12.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект указа подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в области обращения с бывшей в употреблении потребительской упаковкой, направленного на сокращение объемов захоронения отходов и повышения уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 12 по 22 августа 2019 г. включительно.
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