Указом № 302 от 9 августа 2019 г. утверждено Положение о порядке оборота боевого оружия и боеприпасов к нему в организациях, осуществляющих их производство, а также внесены изменения в ряд указов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определен порядок оборота боевого оружия и боеприпасов к нему, в том числе легкого и стрелкового оружия и боеприпасов, в осуществляющих их производство организациях (под такими организациями понимаются юрлица Республики Беларусь, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с производством оружия и боеприпасов).

Установлено, что вышеуказанные организации используют оружие и боеприпасы для их производства в рамках исследования, разработки, испытания, изготовления, переделки и ремонта оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов и их элементов (комплектующих частей).

Организации наделены правом:

производить оружие, его составные части и компоненты, боеприпасы и их элементы (комплектующие части), в том числе выполнять работы, вследствие которых оружие теряет либо приобретает свойства боевого оружия;

приобретать в собственность либо на иных законных основаниях оружие и боеприпасы для использования в технологическом процессе собственного производства и (или) последующей реализации;

безвозмездно передавать оружие и боеприпасы в собственность Республики Беларусь и оперативное управление государственных воинских формирований и военизированных организаций, таможенных органов, органов прокуратуры, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;

сдавать в аренду или передавать в безвозмездное временное пользование оружия и боеприпасов государственным воинским формированиям и военизированным организациям, таможенным органам, органам прокуратуры, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь;

экспонировать оружие и боеприпасы собственного производства на специализированных выставках, при проведении учений и иных мероприятий в рекламных целях;

передавать для экспонирования оружие, информация о котором не относится к сведениям, составляющим государственные секреты, иным юридическим лицам, имеющим право на данный вид деятельности.

Вместе с тем на организации возложены обязанности по обеспечению: безопасности производства оружия и боеприпасов, постоянного контроля за их производством и качеством выпускаемой продукции; сохранности находящихся у них в собственности либо на иных законных основаниях оружия и боеприпасов и др.

Каждая единица изготовленного оружия и боеприпасов подлежит маркировке и учету в целях их идентификации.

Указ вступил в силу с 11 августа.