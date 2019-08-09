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ДО 18 АВГУСТА МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
11:55 12.08.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О лицензировании оптовой торговли средствами защиты растений».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портала, предметом правового регулирования документаявляются отношения, связанные с обращением средств защиты растений в части их реализации.
Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 августа 2019 года.
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