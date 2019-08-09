НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 18 АВГУСТА МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

11:55 12.08.2019 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О лицензировании оптовой торговли средствами защиты растений». Как сообщает Национальный правовой интернет-портала, предметом правового регулирования документаявляются отношения, связанные с обращением средств защиты растений в части их реализации. Организатор общественного обсуждения – Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 9 по 18 августа 2019 года.