13 августа 2019 года вступают в силу изменения и дополнения в Хозяйственный процессуальный кодекс Беларуси, внесенные Законом от 17.07.2019 № 233-З «Об изменении кодексов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, изменения коснулись приказного производства.

В частности, повышены требования к отзывам, представляемым должниками на заявления о возбуждении приказного производства, а также заявлениям об отмене определений о судебном приказе.

Так, в соответствии со статьей 223 ХПК должник, который не согласен с заявлением взыскателя о возбуждении приказного производства, подает в суд отзыв.

Согласно новой редакции ХПК данная статья дополнена, в связи с чем должнику в отзыве необходимо будет указывать: возражения со ссылкой на нормы законодательства; обстоятельства, на которых основываются возражения; доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства.

Такие же требования предусмотрены и статьей 226 ХПК при подаче заявления должника об отмене определения о судебном приказе. Кроме того, дополнительно необходимо будет назвать причины, по которым должник не смог своевременно представить суду отзыв.

Таким образом, возражения должника должны быть обоснованы и подтверждаться соответствующими доказательствами.

Кроме того, в целях обеспечения права на судебную защиту лиц, не являющихся взыскателем или должником, но права и законные интересы которых затрагиваются определением о судебном приказе, внесены изменения в статью 226 ХПК.

Статья 226 ХПК дополнена нормами о том, что иное лицо, права и (или) законные интересы которого затрагиваются определением о судебном приказе, в десятидневный срок со дня, когда ему стало известно о вынесении такого определения, вправе подать в суд заявление об отмене определения о судебном приказе или отмене его в части. При этом заявитель должен обосновать свои возражения и доказать факт нарушения прав и законных интересов.