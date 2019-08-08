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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
17:26 09.08.2019
Постановлением Совета министров №527 от 7 августа 2019 года расширен перечень услуг, относящихся к категории биржевых товаров.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», к биржевым товарам отнесены услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок); услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; услуги в области производства распиленной и струганой древесины; услуги в области производства прочей продукции из древесины, изделий из пробки, соломки и прочих материалов для плетения; услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов; услуги погрузочно-разгрузочные и услуги по перегрузке (перевалке) грузов.
Ранее к биржевому товару относились услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок).
Изменения вступают в силу через 3 месяца после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.
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