Постановлением Совета министров №527 от 7 августа 2019 года расширен перечень услуг, относящихся к категории биржевых товаров.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», к биржевым товарам отнесены услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок); услуги по сушке, пропитке или химической обработке древесины; услуги в области производства распиленной и струганой древесины; услуги в области производства прочей продукции из древесины, изделий из пробки, соломки и прочих материалов для плетения; услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов; услуги погрузочно-разгрузочные и услуги по перегрузке (перевалке) грузов.

Ранее к биржевому товару относились услуги в области лесного хозяйства (лесоводства и лесозаготовок).

Изменения вступают в силу через 3 месяца после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.