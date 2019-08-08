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ООО «ИНТЕР ТОБАККО» ПОЛУЧИЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ГОСУДАРСТВА НА ИМПОРТ ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ
12:35 09.08.2019
ООО «Интер Тобакко» предоставлено право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья. Об этом говорится в указе №298 от 7 августа 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, это сделано с целью создания дополнительных условий для производства табачных изделий.
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