Указом № 279 от 26 июля 2019 г. внесены изменения в указ от 9 февраля 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ принят в целях эффективного функционирования государственных природоохранных учреждений «Березинский биосферный заповедник» и «Национальный парк «Браславские озера».

В соответствии с Указом изменяются границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника.

В частности, согласно внесенным изменениям из состава земель заповедника, образующих его территорию, исключены земельные участки некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям.

Общая площадь этих земель составляет 1404,2 гектара (ранее – 1920,8 гектара); границы, площадь и состав земель охранной зоны Березинского биосферного заповедника; границы, площадь и состав земель Национального парка «Браславские озера».

В частности, площадь Национального парка «Браславские озера» составляет 64 216,33 гектара (ранее – 64 493,3 гектара). Согласно изменениям, в состав земель национального парка, не образующих его территорию, не включаются земли некоторых землепользователей, расположенные в его границах, но специальное назначение которых не отвечает природоохранным целям; границы, площадь и состав земель заповедной зоны Национального парка «Браславские озера».

Согласно внесенным изменениям, площадь заповедной зоны национального парка теперь составляет 3407,2 гектара (ранее составляла 3406 гектаров).

В состав заповедной зоны включаются земли лесного фонда в границах кварталов № 125, 129, 132, 139, 147, 156, 164, 171 Богинского лесничества (228,6 гектара) и кварталов № 14–16, 19–29, 32–42, 45–55, 58–68, 71–81, 84–94, 97–108, 111–119, 130–138, 148–156 Дубровского лесничества (3178,6 гектара).

Также документом изменяются границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования, рекреационной, хозяйственной и охранных зон Национального парка «Браславские озера».

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Березинский биосферный заповедник объявлен на землях Докшицкого и Лепельского районов Витебской области и Борисовского района Минской области в целях сохранения в естественном состоянии эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем и ландшафтов, характерных для зоны смешанных лесов Восточной Европы, создания условий для обеспечения сохранения природных процессов. Отличительной чертой заповедника является уникальный комплекс лесных и водно-болотных экосистем, почти полностью сохранивших свой естественный облик.

Национальный парк «Браславские озера» объявлен на землях Браславского района Витебской области в целях сохранения природного комплекса Браславской группы озер как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного мира Белорусского Поозерья и его рационального (устойчивого) использования в процессе природоохранной, научной, образовательной, туристической и рекреационной деятельности.