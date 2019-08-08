Постановлением Совета министров № 521 от 7 августа 2019 г. скорректирован перечень учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, в которых проводится обучение граждан на военных кафедрах или факультетах (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2003 г. № 1469).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень дополнен учреждением образования «Белорусский государственный технологический университет». Кроме данного учреждения, в перечень по-прежнему входят:

Белорусский государственный университет;

Белорусский национальный технический университет;

Белорусская государственная академия авиации;

Белорусская государственная академия связи;

Белорусский государственный медицинский университет;

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;

Белорусский государственный университет транспорта;

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет;

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова;

Гомельский государственный медицинский университет;

Гродненский государственный медицинский университет;

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.