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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦОБРАЗОВАНИЯ С ВОЕННЫМИ КАФЕДРАМИ
09:28 09.08.2019
Постановлением Совета министров № 521 от 7 августа 2019 г. скорректирован перечень учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, в которых проводится обучение граждан на военных кафедрах или факультетах (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 2003 г. № 1469).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень дополнен учреждением образования «Белорусский государственный технологический университет». Кроме данного учреждения, в перечень по-прежнему входят:
Белорусский государственный университет;
Белорусский национальный технический университет;
Белорусская государственная академия авиации;
Белорусская государственная академия связи;
Белорусский государственный медицинский университет;
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;
Белорусский государственный университет транспорта;
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет;
Витебский государственный университет имени П.М.Машерова;
Гомельский государственный медицинский университет;
Гродненский государственный медицинский университет;
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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