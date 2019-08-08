ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
14:45 08.08.2019

Постановлением Совмина № 525 от 7 августа 2019 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.

Согласно документу, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями устанавливаются:

общие требования к размещению учреждений образования и их территории, планировочной структуре зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению, оборудованию и содержанию помещений, организации образовательного процесса и воспитанию, производственному обучению, практике, распорядку дня и медицинскому обеспечению обучающихся;

отдельные требования к учреждениям образования с учетом их типа (учреждениям дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального образования, учреждениям дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогическим учреждениям и школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

требования к питанию обучающихся (общие требования к организации питания обучающихся, требования к размещению и устройству объектов питания, оборудованию, инвентарю и посуде, личной гигиене работников, транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах питания, рационам питания и технологии приготовления блюд в объектах питания детей).

Постановлением определено, что прием (поступление) ребенка в образовательное учреждение и после перенесенного заболевания, а также документов у детей, поступающих в учреждение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, должен осуществляться по представлению медицинской справки о состоянии здоровья. В то время, как при приеме ребенка в учреждение для детей-сирот дополнительно к медсправке предъявляется выписка из медицинских документов.

Кроме того, для некоторых работников учреждений образования предусмотрено обязательное гигиеническое обучение:

работники объектов питания – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в год;

руководители, воспитатели и помощники воспитателей учреждений дошкольного образования, уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (операторы и медицинские сестры хлораторных установок) и прачечных (кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды и другие), заведующие хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе учреждений – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в два года;

работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (слесари-сантехники) – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в три года.

Министерству здравоохранения предоставлено право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.08.2019
валюта курс
EUR 2.2930
USD 2.0444
RUB 3.1378
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2930 +0.0003
USD 2.0444 -0.0043
RUB 3.1378 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2880 2.2940
USD 2.0420 2.0450
RUB 3.1300 3.1400
подробнее

Конвертация в банках
на 08.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1230
EUR/RUB 72.9000 73.3000
USD/RUB 65.1000 65.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте