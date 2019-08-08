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УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
14:45 08.08.2019
Постановлением Совмина № 525 от 7 августа 2019 г. утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования.
Согласно документу, специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями устанавливаются:
общие требования к размещению учреждений образования и их территории, планировочной структуре зданий, санитарно-техническому благоустройству, освещению, оборудованию и содержанию помещений, организации образовательного процесса и воспитанию, производственному обучению, практике, распорядку дня и медицинскому обеспечению обучающихся;
отдельные требования к учреждениям образования с учетом их типа (учреждениям дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального образования, учреждениям дополнительного образования детей и молодежи, социально-педагогическим учреждениям и школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
требования к питанию обучающихся (общие требования к организации питания обучающихся, требования к размещению и устройству объектов питания, оборудованию, инвентарю и посуде, личной гигиене работников, транспортировке и хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в объектах питания, рационам питания и технологии приготовления блюд в объектах питания детей).
Постановлением определено, что прием (поступление) ребенка в образовательное учреждение и после перенесенного заболевания, а также документов у детей, поступающих в учреждение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, должен осуществляться по представлению медицинской справки о состоянии здоровья. В то время, как при приеме ребенка в учреждение для детей-сирот дополнительно к медсправке предъявляется выписка из медицинских документов.
Кроме того, для некоторых работников учреждений образования предусмотрено обязательное гигиеническое обучение:
работники объектов питания – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в год;
руководители, воспитатели и помощники воспитателей учреждений дошкольного образования, уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (операторы и медицинские сестры хлораторных установок) и прачечных (кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды и другие), заведующие хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе учреждений – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в два года;
работники водопроводных сооружений и канализационного хозяйства (слесари-сантехники) – перед поступлением на работу и в дальнейшем один раз в три года.
Министерству здравоохранения предоставлено право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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